Керрі закликав Путіна звільнити Савченко та сказав, коли з Росії знімуть санкції

Зустріч у Кремлі у четвер, 24 березня, тривала майже чотири години. У зустрічі також взяли участь посол США у Росії Джон Теффт, голова міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, а також помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає Deutsche Welle.

Ключовими темами зустрічі стали Сирія, Україна та Північна Корея. "У нас є певні ідеї щодо того, як можна швидше досягнути прогресу щодо України", - сказав Керрі на початку зустрічі з Путіним, зазначається у повідомленні на сайті Державного департаменту.

За підсумками зустрічі Керрі наголосив, що Мінські угоди повинні негайно і повністю виконуватися всіма сторонами конфлікту. І лише після виконання всіх пунктів Москвою, в тому числі коли до України повернеться контроль над кордоном з Росією, Барак Обама "готовий зняти санкції".

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Держсекретар США Джон Керрі також закликав російську владу дозволити незаконно засудженій в Росії Надії Савченко повернутися до України, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я також згадав про Надію Савченко і про те, що їй повинні дозволити повернутися до України", - сказав Керрі по закінченню переговорів.

"Це питання гуманітарного характеру, він має бути вирішено негайно", - заявив він. За словами Керрі, Володимир Путін дав йому зрозуміти, що "в певний момент" сторони можуть зайнятися питанням звільнення української льотчиці.

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У свою чергу, керівник російського МЗС Сергій Лавров сказав, що Керрі отримав відповіді на свої запитання про Савченко. "Ми констатували, що стан її здоров'я, на чому спекулюють деякі, не викликає побоювань", - заявив російський міністр.

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В продовження теми конфлікту на сході України Лавров сказав, що у Москви і Вашингтона немає розбіжностей у тому, що стосується безальтернативності виконання Мінських угод.

"Багато говорили по Україні. Незважаючи на певні нюанси, у нас немає розбіжностей у тому, що стосується безальтернативність виконання Мінських домовленостей, включаючи такі питання як забезпечення безпеки і просування політичного процесу", - сказав Лавров.