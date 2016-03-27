У Кривому Розі виборців на дільниці возять автобусами, а в списках є померлі - ОПОРА

Про це повідомляє ГМ Опора з посиланням на дані спостерігачів. "Людей привозять мікроавтобусами. Організоване підвезення виборців спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували, зокрема, на ДВК №121723 (Тернівський район), 121512 (Довгинцівський район), 121621 (Інгулецький район)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Кривому Розі проходять позачергові вибори мера Після того, як виборці проголосують, вони повертаються до мікроавтобусів, які їх привезли, зазначають спостерігачі.

Як запевнив секретар ДВК №121723 та водій автобуса, таке підвезення організоване за ініціативою міськвиконкому. Також зазначається, що підвезення здійснюється нібито за ініціативи Пенсійного фонду.

Крім цього, місцеве видання 0564.ua з посиланням на професора Криворізького педуніверситету Ігоря Шелевицького повідомляє, що на виборчій дільниці у школі №60 виборці виявили у списках прізвища давно померлих мешканців. За словами Ігоря Шелевицького, поки що виявлено як мінімум дві людини. Про порушення повідомили голові комісії. Зазначається, що акт про порушення не складено, скарга не подавалася.