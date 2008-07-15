МЗС заспокоює: жодних змін в отриманні віз до Ізраїлю немає

Міністерство закордонних справ України наголошує, що жодних негативних змін у візових відносинах між Україною і Державою Ізраїль не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу речник МЗС Василь КИРИЛИЧ. Він, зокрема, спростував учорашні повідомлення ЗМІ про начебто якісь зміни в порядку перетину кордону України громадянами, які мають подвійне – українське та ізраїльське громадянство.

У зв’язку з чим В.КИРИЛИЧ наголосив: “Відповідно до Конституції і закону України “Про громадянство”, громадяни України у разі набуття іншого громадянства у правових відносинах з Україною залишаються її громадянами. Це ж стосується і порядку перетину державного кордону України”.

Він підкреслив, що жодних змін у візових відносинах між Україною та Державою Ізраїль не настало. Більше того, як зазначив В.КИРИЛИЧ, МЗС України працює у напрямку максимального полегшення, спрощення порядку перетину державного кордону українськими та ізраїльськими громадянами, і кінцевою метою тут є запровадження безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, ряд народних депутатів України та члени Кнесету Ізраїлю оптимістично оцінюють перспективи введення безвізового режиму між Україною та Ізраїлем і вбачають можливість впровадження такого кроку протягом найближчого року.