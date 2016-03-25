Ляшко заявив, що програма Гройсмана на посаду прем'єра "не зачепила струн його серця"

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що його фракція поки не бачить можливості підтримати кандидатуру голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав у коментарі журналістам після презентації Гройсманом його програми як кандидата на посаду прем'єра лідерам фракцій, відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція РП кандидатуру Гройсмана і його програму, коли вона буде винесена на голосування.

“Ми сьогодні не бачимо можливості підтримати кандидатуру пана Гройсмана, але у нього є час до вівторка. Якщо у вівторок буде поставлене це питання... Я щойно поставив питання пану Луценку і представникам “Народного фронту”: Як ми взагалі рухаємося?”, - сказав депутат.

Він наголосив, що політична криза в державі має бути врегульована невідкладно.

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“До 30 березня, коли президент Порошенко їде до Вашингтона, політична криза має бути розв'язана”, - додав парламентарій.

"Програма (Гройсмана - ред.) написана непогано, як і всі попередні урядові програми, які залишились на папері. Але програма Гройсмана не зачепила струн мого серця. Нічого радикального, нічого проривного. Нашу команду не влаштовують такі темпи "розвитку". Тільки вперед, на повних парах, якщо хочемо вирватися з країн третього світу", - написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня фракція “Блоку Петра Порошенка” запропонувала кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Своєю чергою Гройсман заявив про готовність взяти відповідальність й очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримає майбутня коаліція.