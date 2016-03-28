"Народний фронт" закликає фракцію БПП скликати завтра установчі збори щодо створення нової коаліції - Бурбак

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак журналістам перед зустріччю президента України Петра Порошенка з лідерами фракцій.

Він зазначив, що завтра необхідно "зібрати установчі збори коаліції за участю президента, спікера, прем'єр-міністра, де обговорити питання створення нової коаліції".

За його словами, після створення коаліції необхідно напрацювати коаліційну угоду, програму дій уряду. Бурбак додав, що після цього має бути обговорена програма дій уряду та новий склад уряду. На запитання УНІАН як він розцінює те, що фракція БПП заявила про вихід із коаліції, Бурбак зазначив: "Це ще раз підтверджує ту тезу, що Народний фронт послідовна і відповідальна партія, яка неодноразово заявляла, що вона буде останньою, яка покине коаліцію "Європейська Україна".

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Як повідомляв УНІАН, заступник лідера парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко повідомив, що фракція БПП ухвалила рішення зупинити членство в коаліції, доки не буде ухвалене рішення про обрання нового прем’єра.