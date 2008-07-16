Україна плавно ввійшла до СОТ

Україна плавно вступила до Світової організації торгівлі, поступово міняючи законодавство, тому чекати явних позитивних або негативних результатів від членства в цій організації не варто.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Ми підійшли до членства, привівши у відповідність з нормами СОТ своє законодавство… Торговельний режим приведений у відповідність до норм СОТ. І я не думаю, що бізнес на сьогодні якимсь чином відчує якісь зміни. Всі зміни відбулися ще в 2007 році. І сьогодні середовище стабільне і прогнозоване», - наголосив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що зміни можуть бути викликані початком переговорів з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі.

«Отут у нас буде дуже багато роботи, яка стосується і змін законодавства, адаптації до умов ведення бізнесу разом з ЄС. А що стосується СОТ, то жодних сюрпризів вже не буде», - відзначив заступник міністра.

Він наголосив, що на сьогодні немає фактів, що свідчать про те, що вступ до СОТ негативно позначиться, зокрема, на виноробстві і сільському господарстві, про що заявляли раніше деякі експерти.

Також В.П’ЯТНИЦЬКИЙ наголосив, що дуже складно відстежити вплив двомісячного членства України в СОТ на скорочення зростання промислового виробництва.

Крім того, він висловив сумнів, що членство України в СОТ вплинуло на зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу.