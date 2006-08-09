Суд вдруге скасував обрання представника БЮТ головою Полтавської облради

Київський районний суд Полтави відмінив рішення Полтавської обласної ради від 28 травня 2006 року "Про обрання голови Полтавської обласної ради п`ятого скликання" Володимира МАРЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомив член фракції Партії регіонів у Полтавській облраді Олександр КОВАЛЬ, який подав позов до суду з проханням визнати незаконне рішення сесії облради п`ятого скликання про обрання голови облради, у зв`язку з порушеннями регламенту.

«Сьогодні в суді була зачитана результативна частина. Суд прийняв рішення відмінити рішення депутатів про обрання голови облради і зобов`язав облраду провести вибори відповідно до закону», - сказав О.КОВАЛЬ.

Як повідомлялося, Київський районний суд Полтави 16 травня відмінив рішення першої сесії Полтавської облради про обрання В.МАРЧЕНКА (фракція БЮТ) главою Полтавської обласної ради. Тоді в суді було закінчено слухання справи за позовом члена фракції Партії регіонів в облраді депутата О.КОВАЛЯ про визнання незаконним рішення першої сесії облради п`ятого скликання про обрання голови облради.

24 травня депутати Полтавської обласної ради повторно обрали члена фракції БЮТ В.МАРЧЕНКА головою облради. За кандидатуру В.МАРЧЕНКА проголосував 61 депутат.

У Полтавській облраді 90 депутатів. Депутатська більшість складає 59 депутатів від БЮТ, НСНУ, СПУ.