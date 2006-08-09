Суд вдруге скасував обрання представника БЮТ головою Полтавської облради
За позовом Партії регіонів
Київський районний суд Полтави відмінив рішення Полтавської обласної ради від 28 травня 2006 року "Про обрання голови Полтавської обласної ради п`ятого скликання" Володимира МАРЧЕНКА.
Про це УНІАН повідомив член фракції Партії регіонів у Полтавській облраді Олександр КОВАЛЬ, який подав позов до суду з проханням визнати незаконне рішення сесії облради п`ятого скликання про обрання голови облради, у зв`язку з порушеннями регламенту.
«Сьогодні в суді була зачитана результативна частина. Суд прийняв рішення відмінити рішення депутатів про обрання голови облради і зобов`язав облраду провести вибори відповідно до закону», - сказав О.КОВАЛЬ.
Як повідомлялося, Київський районний суд Полтави 16 травня відмінив рішення першої сесії Полтавської облради про обрання В.МАРЧЕНКА (фракція БЮТ) главою Полтавської обласної ради. Тоді в суді було закінчено слухання справи за позовом члена фракції Партії регіонів в облраді депутата О.КОВАЛЯ про визнання незаконним рішення першої сесії облради п`ятого скликання про обрання голови облради.
24 травня депутати Полтавської обласної ради повторно обрали члена фракції БЮТ В.МАРЧЕНКА головою облради. За кандидатуру В.МАРЧЕНКА проголосував 61 депутат.
У Полтавській облраді 90 депутатів. Депутатська більшість складає 59 депутатів від БЮТ, НСНУ, СПУ.