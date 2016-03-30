У Хмельницькому двох розповсюджувачів сепаратистської газети "Новоросія" засудили до 5 років

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Хмельницької області Лілія Коцюк, такий вирок суд виніс сьогодні, 30 березня.

За її словами, двох осіб визнано винними за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Суд довів, що засуджені особи у червні 2014 року розповсюджували серед мешканців Хмельницького друковане періодичне видання (газета «Новоросія», випуск №2 від 29 травня 2014 року), в яких містяться публічні прямі заклики до вчинення умисних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку.

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За словами Коцюк, вирок суду першої інстанції набуде чинності через 30 днів. Протягом цього часу засуджені мають можливість подати апеляцію. Наразі один із засуджених перебуває на волі після внесення грошової застави у розмірі 95 тисяч гривень. Інша засуджена перебуває під домашнім арештом.

«Прокуратура області не оскаржуватиме цей вирок, оскільки вважає його справедливим», - сказала прес-секретар прокурора.