"Тушкована" коаліція

В Раді вже не один тиждень скрипить зіпсована платівка про створення коаліції з новими варіаціями, але старими методами. Переговори з дрібними фракціями - «Батьківщиною» та «Радикальною партією» з глухого кута так і не виходять, бо там у кожного своя мета і свої амбіції.

Лідер «радикалів» Олег Ляшко собі ціну ніяк не складе, бо претендує то на посаду голови Верховної Ради, а то - на прем’єр-міністра. На президентську посаду поки не пропонується, бо не розірватися ж. Але домовленості з ним справа не безперспективна, хоч ставки високі.

З лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко все складніше. ЇЇ вхід в коаліцію - це лише перепочинок на кілька місяців. Однак і такий варіант також залишається ймовірним. Тимошенко нічого не втрачає при будь-якому розкладі, оскільки її мета - дострокові парламентські вибори, враховуючи зростання рейтингу її партії. Тобто, зараз її піар – безпрограшний. Кожен день вона носиться з умовами, які, у своїй більшості, не є прийнятними в розрізі співпраці з Міжнародним валютним фондом, але дуже популістськими й актуальними для людей, яких замордували високими тарифами на комуналку чи оподаткуванням пенсій.

Таким чином, при варіанті не входження партії Тимошенко в коаліцію, вона це пояснить тим, що нова коаліція знову проти людей. А у разі входження, через 2-3 місяці можна заявити, що вимоги «Батьківщини» не виконані. Тому що й справді – ніхто не хоче відмовлятися від коштів МВФ, якщо їх даватимуть. Тимошенко ж вийде з коаліції й знову виглядатиме «білою і пухнастою».

Тимошенко нічого не втрачає при будь-якому розкладі, оскільки її мета - дострокові парламентські вибори, враховуючи зростання рейтингу її партії

Втім, усі фракції - «Батьківщина», «Радикальна партія», «Самопомочі» та БПП з «Народним фронтом» - забувають, що саме вони вибирали нинішній «безквотний» уряд на чолі з Яценюком. Навіть ображалися тоді на журналістів, які задавали питання про квоти на міністерські посади для фракцій. Мовляв, йдеться про професіоналів, ніяких квот немає. І тільки згодом один про одного розказали, хто кого на посади лобіював. Таким чином, ці п’ять фракцій створили коаліцію та призначили уряд «камікадзе». Тобто, саме вони відповідальні за сьогоднішню ситуацію. Але тепер придумають, як з тих самих людей створити коаліцію нову.

Мета цього дійства одна – посадити близьку до президента людину замість нелюбого прем’єра Яценюка. Втім, складається не дуже. «Самопоміч» заявила, що в коаліцію не йде. Тому БПП «окучує» «Батьківщину» і «Радикальну партію».

Сумарно у «БПП» та «Народному фронті» без екс-депутатки від «Самопомочі» Ірини Суслової було 219 народних депутатів. Тобто, до коаліційного мінімуму в 226 голосів не вистачає кілька «штиків». Оголошення Суслової, яка обиралася до парламенту номером 6 по списку «Самопомочі» членом фракції «БПП», навіяло спогад про «тушок» часів Януковича. Саме у ті часи людей за гроші чи посади «переманювали» до Партії регіонів.

На черзі до входження у фракцію «БПП» - ще кілька виключених з фракції «Самопоміч» народних депутатів

Ірина Суслова була виключена з фракції «Самопоміч» за голосування за кандидатуру Віктора Шокіна на посаду Генерального прокурора. А зараз саме вона стала першою «ластівкою» - вісницею того, як насправді формуватимуть нову коаліцію. Втім, депутат запевняла журналістів, що їй нічого не пропонували, а її рішення продиктовано лишень нинішньою ситуацією, яка склалася в Україні, зокрема, урядовою та парламентською кризою.

На черзі до входження у фракцію «БПП» - ще кілька виключених з фракції «Самопоміч» народних депутатів. Принаймні, Віктор Кривенко, Павло Кишкар та Вікторія Пташник не заперечували можливість такого розвитку подій, хоч прямо і не підтверджували. До речі, остання «порадувала» журналістів тим фактом, що вона, мовляв, входить у коаліцію. Певно, ту саму, якої вже навіть за словами голови парламенту Володимира Гройсмана не існує.

Образилася на запитання тільки Ганна Гопко, за словами якої, вона нікуди вступати не збирається.

Фракція «БПП» є добрими учнями та послідовниками Партії регіонів щодо створення коаліції за допомогою «тушок». Особливо радують ті, хто вимагає позбавити депутатів-«тушок» мандату. Оригінальність ситуації в тому, що в Конституції України є норма про те, що повноваження народного депутата України припиняються, якщо він не ввійшов до фракції, по списку партії якої обирався, або вийшов із фракції. Саме ця норма була застосована до екс-депутатів від «БПП» Миколи Томенка та Єгора Фірсова. А от щодо позбавлення мандатів депутатів, які були виключені з фракції, нічого не передбачено.

Не доцільно сперечатися, хто зрадив виборців - партія «Самопоміч» чи ті кілька депутатів, яких фракція виключила зі своїх рядів. Хоча серед них і №1 списку партії на виборах. Нехай партія і виборці, які за них голосували, розбираються з цим питанням самі. Однак ні в якої ворота не лізе той факт, що люди йшли до парламенту в списку однієї партії, а потім «перекочували» до другої. Навряд чи виборці «Самопомочі» хотіли б бачити своїх представників в «БПП», бо інакше голосували б саме за партію імені Порошенка.

Зрозуміло, що цим депутатам не хочеться йти на дострокові вибори, але яка тоді політична відповідальність? Все це мало б бути внормовано в законодавстві, але в цьому ніколи не були зацікавлені великі фракції, оскільки в критичних ситуаціях «тушки» завжди під рукою.

Якщо коаліція відбудеться на основі тільки двох фракцій, то її знову «штормитиме». Особливо, під час голосування важливих і неоднозначних рішень

Наразі спікер Верховної Ради Володимир Гройсман вірить у своє призначення прем’єром. Задля однієї людини, яку він воліє бачити на посаді міністра фінансів України (колишнього віце-прем’єра Словаччини Івана Міклоша, який зараз є радником міністра фінансів Наталії Яресько з питань податкової системи, децентралізації й загальної реорганізації державних фінансів), він навіть зареєстрував проект закону. Цим законопроектом пропонується тимчасово, до 1 травня 2017 року, надати можливість призначити на посаду Міністра фінансів України іноземця з-поміж колишніх глав, членів урядів іноземних держав, який володіє державною мовою або розуміє її в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків… Іще раз – закон писаний під окремого іноземця, який не хоче відмовлятися від свого громадянства на користь українського!

Гройсман вірить у своє призначення прем’єром

У той же час, нейтральні коментарі фракції «Народний фронт» можуть свідчити, що або є домовленості з їх ставлеником – нинішнім прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком про відставку за «власним» бажанням за певні гарантії (джерела повідомляють, що «фронтовики» намертво відстоюють позиції щодо своїх людей на посадах міністра внутрішніх справ та міністра юстиції), або ми найближчим часом побачимо новий виток цирку під назвою «створення коаліції» під прем’єра не-Гройсмана.

Зараз у нього є всі шанси зібрати «тушковану» коаліцію, приєднавши й позафракційних мажоритарників. Крім того, процес «тушкування» може простимулювати «Батьківщину» та «Радикальну партію» бути більш зговірливими.

Бо якщо коаліція відбудеться на основі тільки двох фракцій, то її знову «штормитиме». Особливо, під час голосування важливих і неоднозначних рішень. Звичайно, коли з цим збігатимуться інтереси окремих парламентських груп, у першу чергу, фінансові, вони допомагатимуть. Однак, мабуть, ми знову спостерігатимемо ситуації, які були й раніше, коли в коаліції голоси «на межі». І коли на важливі голосування депутатів піднімали навіть з лікарняного ліжка і напівживих заводили в сесійну залу.

…Так чи інакше, але, на превеликий жаль ми йдемо шляхом точно не демократичним.