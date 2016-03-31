Коаліційні гойдалки: ЗМІ дізналися, як Тимошенко зриває переформатування більшості

Але вже вранці у вівторок стало зрозуміло, що ситуація не настільки однозначна, передає "Українська правда".

Тимошенко висунула офіційні умови – пакет з 18 законопроектів, які передбачають мораторій на продаж землі до 2020 року, перегляд ренти на газ, підтримку фермерів і багато іншого.

Для фракції "Блоку Петра Порошенка" це було не очікувано, тож наразі там продовжують спроби домовитися з "Батьківщиною" та увімкнули "план Б" – і БПП, і "Народний фронт" домовляються про входження до їхніх фракцій позафракційних депутатів, щоб створити коаліцію на двох.

Не дивно, що навіть перебуваючи в одній коаліції, Тимошенко жорстко критикувала уряд Яценюка. Особливо діставалося через підвищення житлово-комунальних тарифів, що було однією із вимог МВФ.

Тож коли стало відомо про можливий формат нової коаліції на трьох, навіть між собою нардепи трьох фракцій сперечалися – скільки така коаліція проіснує. Найоптимістичніший прогноз – початок вересня 2016.

"Мене особисто вразило, що вона підписується під коаліційною угодою, де позначено співробітництво з МВФ. Тепер цікаво, як вона викручуватиметься після своїх заяв. Намолотила про зниження тарифів, а тепер що?" – говорив один із учасників зустрічі лідерів фракцій коаліції, що відбувалася в Адміністрації президента.

За словами іншого учасника цієї зустрічі, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, який також був присутній, поставив Тимошенко запитання – чи усвідомлює вона зобов’язання перед МВФ . На що вона відповіла, що так.

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Лунали запитання щодо п’яти вимог, які "Батьківщина" озвучувала раніше – мораторій на продаж земель, підтримка фермерів з держбюджету, підтримка малого і середнього бізнесу, розрив зв’язку з олігархами, індексація зарплат і пенсій у відповідності з інфляцією, економічно обґрунтовані тарифи.

Тимошенко сказала, що згодна перенести ці вимоги до програми діяльності нового уряду.

Тож Яценюку у понеділок лишалося лише розвести руками і погодитися з тим, що у разі, якщо "Батьківщина" увійде до коаліції, його фракція поставить підписи під новою коаліційною угодою і поданням на нового прем’єра.

Тимошенко ще на деякий час залишилася в АП і говорила з Петром Порошенком.

Та наступного дня, коли БПП та НФ вже змирилися із новим форматом коаліції, а більшість посад в уряді Гройсмана вже були поділені, Тимошенко несподівано висунула лідеру фракції БПП Юрію Луценко вимогу про обов’язкове прийняття 18 законопроектів.

Ані Луценко, ані спікер парламенту Володимир Гройсман цього не очікували, тож доповіли президенту і екстрено зібрали засідання фракції БПП.

Під час засідання фракції Гройсман запевняв, що частину законопроектів, на яких наполягає Тимошенко можна підтримати. Наприклад, зміну системи оподаткування для малих фермерських господарств, введення земель у власність об’єднаних територіальних громад.

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Над частиною документів, на яких наполягала Тимошенко, потрібно було працювати – деякі законопроекти навіть не пройшли комітет.

"Ми не віримо жодному слову жодного уряду, жодному слову депутатських фракцій, керівників держави, тому що скільки разів нам казали, що все буде зроблено, а потім нічого не відбувалося. Тому ми поставили умову: спочатку приймаються певні законопроекти, які були названі, ці законопроекти внесені до ВР", – заявляла Тимошенко.

Станом на вечір середи список вимог Тимошенко "ходив" між фракціями "Батьківщини" і БПП.

Розуміючи, що частину вимог Тимошенко виконати буде вкрай складно, в БПП взялися формувати коаліцію на двох.