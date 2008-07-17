Гриценко пояснив, хто розпалює ситуацію в Криму

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що сьогодні немає ніяких передумов до зміни статусу Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться в коментарі А.ГРИЦЕНКА, текст якого переданий УНІАН його прес-секретарем Аллою ГОРЕВОЮ.

Так кримський спікер прокоментував заклики ряду громадсько-політичних сил ліквідувати Кримську автономію і повернути півострову статус Кримської області.

«Територія Криму є невід`ємною і складовою частиною держави Україна. І сьогодні абсолютно немає ніяких передумов до зміни статусу Автономної Республіки Крим. А популістські заяви деяких радикально настроєних політичних партій і громадських організацій, що з`явилися останнім часом у пресі, тільки розпалюють ситуацію і породжують вогнища сепаратизму на півострові», - сказав голова парламенту автономії.

А.ГРИЦЕНКО звернув увагу на той факт, що нагнітання пристрастей навколо статусу Криму йде не від самих кримчан - ситуацію провокують ті політики, які знаходяться за межами Криму і не знають специфіки суспільно-політичного і соціально-економічного життя автономії.

Кримський спікер закликав усіх бути коректними у висловах щодо подій, які відбуваються сьогодні в Автономній Республіці Крим.

«Будь-які заклики до Президента країни та інших державних інститутів про ліквідацію єдиного автономного утворення в Україні несуть загрозу національній безпеці», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, Блок Національних сил Буковини звернувся до найвищого керівництва держави з вимогою «скасувати автономію Криму» і повернути півострову статус Кримської області.

До цього з подібними вимогами виступало ВО «Свобода».