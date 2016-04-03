Порошенко проти розриву дипвідносин з РФ: дулі крутити - це не наша позиція

Президент Петро Порошенко наголошує, що українські дипломати мають захищати мільйони українців в РФ, тому розрив дипломатичних відносин не є стратегічною позицією.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання, чому виступає проти розриву дипломатичних відносин з Росією.

«Військового рішення деокупації Донбасу та Криму не існує, і я є президентом миру, і для ефективного забезпечення скоординованих дій України і тих, хто нас підтримує у світі, потрібні зусилля українських дипломатів, я наголошую, що це наш сильний бік», - заявив Порошенко.

«Українська дипломатія, в тому числі і під моїм керівництвом як президента, який відповідає за зовнішню політику, досягла очевидних успіхів», - додав він.

«Наші консульські представники повинні захищати інтереси мільйонів українців, які зараз знаходяться в РФ, в тому числі, консульські представники мають захищати інтереси Надії Савченко, мають бути на судилищах, де судять українських патріотів для того, щоб їх захищати. А сидіти звідси і дулі крутити, я переконаний в тому, що це не є позиція стратегічна, яку може переслідувати Україна», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту розглянути проект постанови про призупинення дипломатичних відносин із Росією.