Депутатам потрібні консервація і замороження?

Більшість політичних експертів сумнівається, що буде скликано позачергову сесію Верховної Ради для прийняття змін до державного бюджету на 2008 рік.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Зокрема, як зазначив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ, „прем`єр вимагає, Президент вимагає, але депутатів немає. Як і немає коаліції, яка б могла проголосувати за цей бюджет”.

На його думку, “всі зацікавлені, щоб була певна консервація, і незважаючи на спеку, зацікавлені в замороженні нинішньої ситуації до осені з тим, щоб вже восени приступити до реалізації більш чітких, більш технологічних сценаріїв політичної гри на сезон 2008-2009 років”. За словами В.КАРАСЬОВА, сьогодні пролонгована невизначеність. “І повертатись з теплих країв, щоб цю невизначеність перетворити та визначеність, ніхто не буде. Адже що потім робити з цим щастям?”, - додав він.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що „ті, хто говорить про необхідність скликання позачергової сесії, самі в це не вірять”. З боку Президента, вважає експерт, “це взагалі виглядає цинічно, оскільки якби він не вніс на розгляд парламенту власний варіант змін до бюджету, то бюджет був би прийнятий, і не треба було б нікого збирати. З іншого боку пропозиції ТИМОШЕНКО теж не виглядають серйозними, оскільки вона розуміє, що шансів на прийняття бюджету фактично немає”. Всі ці пропозиції виглядають як піар, зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Він також висловив сумнів, що БЮТ збереться на позачергову сесію, якщо Президент відкличе свій варіант змін до бюджету. “Цього, звичайно, не буде. Тому я роблю висновок, що депутати переривати відпустку не будуть і питання бюджету буде розглядатись восени”, - сказав експерт.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ також вважає, що ймовірність скликання позачергової сесії парламенту близька до нуля. “Прем`єр-міністр вже продемонструвала, що літній період вона може пропрацювати і без змін до бюджету”, - зазначив експерт. На даному етапі, на його думку, зацікавленою особою у скликанні сесії виступає Президент, але без узгодженої позиції депутатських фракцій питання скликання, а тим більше результативного голосування, є дуже сумнівним. Для позачергової сесії відкликати депутатів з відпочинку можна лише за допомогою серйозних аргументів, зазначив О.МЄДВЄДЄВ, додавши при цьому, що конфлікт Секретаріату Президента і керівництва БЮТ вже не є “достатньо піковим” і “поступово вписується в повсякденний політичний ландшафт України».

Між тим керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО не виключив, що “БЮТ і коаліція збере, звичайно ж, необхідну кількість голосів для позачергової сесії”. Однак, додав він, “є великі сумніви щодо того, чи прийме вона щось”.