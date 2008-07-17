Порошенко: слід припинити обмеження цін на продукти харчування

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що утримати ціни на продукти харчування можливо лише за рахунок інвестицій у сільськогосподарське виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив сьогодні на брифінгу у Вінницькій області під час перебування на "Святі першого снопа".

"Єдиний можливий спосіб знизити вартість продуктів харчування, це прийти у село і вкласти у сільгоспвиробництво кошти, зробивши його кращим та більш ефективним", - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО також вважає, що держава повинна припинити обмеження цін на продукти харчування, адже це не веде до зниження інфляції, а призводить до зниження доходів селян.

"Чому держава ніколи не обмежує ціни на метал, будівельні матеріали та інші види продукції, вдаючись тільки до обмеження ціна на продукти харчування? Ціну хліба, м`яса, цукру кожен, кому не лінь, намагається обмежити за рахунок селянина, його й так невеликих доходів", - сказав він.

На думку П.ПОРОШЕНКА, окрім цього, держава повинна також інвестувати в інфраструктуру села.

"Чому сьогодні з коштів, які направляються на будівництво та утримання доріг, жодної копійки не доходить на сільські дороги? У який спосіб можна розраховувати на стримування інфляції за рахунок збільшення постачання продуктів харчування з сіл у міста, якщо дороги елементарно не дозволяють селянам дістатися туди", - зазначив він.