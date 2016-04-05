В БПП назвали два варіанти, що залишилися після виходу "Батьківщини" з коаліційних переговорів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Депутат прокоментував заяву лідера партії і парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про вихід з "безперспективних" переговорів про створення коаліції і перехід в опозицію.

"Я з першого моменту вважав, що це неробочий механізм, тому що навряд чи всі вимоги Тимошенко реалістичні. Тому рано чи пізно вона повинна була зробити цю заяву... У нас є 2 варіанти щодо коаліції, перший - НФ плюс БПП, другий - якась подібна коаліція, яка не працює, і ми йдемо на вибори", - заявив Денисенко.

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Як повідомлялося, 24 березня фракція БПП висунула голову ВР Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. За пропозицією БПП, у разі підтримки Гройсмана за "Народним фронтом" залишається посаду спікера парламенту (на цю посаду НФ пропонує Андрія Парубія).

У свою чергу Радикальна партія і "Самопоміч" заявили про намір залишатися в опозиції і участі в коаліційних переговорах не приймають.

Таким чином, найбільш імовірним є створення коаліції двома найбільшими фракціями парламенту - БПП і НФ, куди також увійде низка позафракційних депутатів.

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