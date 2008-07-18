ГПУ оголосила ганьбу чиновникам, які називають її "нехорошими словами"

Генеральна прокуратура України закликає посадовців і ЗМІ не політизувати хід розслідування резонансних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву зробив сьогодні заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України.

Зокрема, М.ГОЛОМША прокоментував суспільно-політичний резонанс навколо справ щодо вбивства Георгія Гонгадзе, загибелі В’ячеслава Чорновола, отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

«Хочу звернутися до народу України, засобів масової інформації і запевнити суспільство, що ці справи розслідуються Генеральною прокуратурою, і за усіма епізодами щодо них буде надана належна професійна оцінка», - наголосив М.ГОЛОМША.

Заступник генпрокурора також висловив своє критичне ставлення до заяв деяких посадових осіб, політиків стосовно оцінки дій органів прокуратури та окремих слідчих. «Ми висловлюємо рішучий протест тим посадовцям, які зневажають слідчі органи, називають їх нехорошими словами і вдаються до образ. Це є ганебною поведінкою», - зазначив М.ГОЛОМША.

Він також висловив переконання, що прокуратура знайде адекватні способи відреагувати на такі дії і заяви.