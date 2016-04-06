Пайєтт: Для України не буде негативних наслідків через інформацію про офшори Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив сьогодні в коментарі журналістам в Києві.

"Не буде негативних наслідків", - сказав Пайєтт.

Американський дипломат також зазначив, що залишається оптимістично налаштованим щодо результатів боротьби з корупцією в Україні, яку ведуть президент, уряд та парламент.

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При цьому посол сказав, що буквально цими вихідними читав мемуари глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна "Четверта республіка".

"Я рекомендував цю книгу всім українським ЗМІ, тому що дуже потужний меседж стосовно війни проти корупції. І є дуже чіткі вислови щодо відданості справі його і Банковій в цілому з цих питань і, зокрема, питання прокуратури", - сказав Пайєтт.

За його словами, в українському суспільстві триває жива дискусія одо цього, хоча Банкова і займає чітку позицію.

"Я залишаюся оптимістичним", - сказав Пайєтт стосовно можливостей України подолати корупцію.

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Говорячи конкретно щодо закидів в бік Порошенка, він звернув увагу на дуже чітку позицію, озвучену речником Білого Дому, у якій відбито і пріоритети політики США щодо підтримки України у боротьбі проти корупції, і позитивну оцінку того, що здійснили президент, уряд та парламент у протидії корупції.

"Цілком підтримуємо кроки, зроблені в останні місяці до більшої прозорості в цих питаннях, в тому числі трансакції", - підкреслив посол.