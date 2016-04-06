У Transparency International сумніваються в об'єктивному рішенні КС по поданню про декларування майна чиновниками

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації. У Transparency International Україна нагадали, що 15 березня 2016 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє запустити систему електронного декларування доходів чиновників.

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У повідомленні стверджується, що завдяки активній позиції профільних громадських організацій та підтримці європейських партнерів вдалося не тільки переконати президента ветувати руйнівний для системи попередній законопроект з цього питання, так званий "закон Денисенка", але й законодавчо забезпечити роботу системи вже цього року.

"Однак над системою електронного декларування нависла ще одна надзвичайно небезпечна загроза. 48 народних депутатів, в основному екс-соратники Януковича, звернулись до КС з проханням визнати неконституційними положення закону "Про запобігання корупції" (далі - Закон), які стосуються системи електронного декларування", - заявили у Transparency International.

Зокрема, зазначається, що колишні представники Партії регіонів хочуть скасувати обов’язок декларувати майно, записане на повнолітніх дітей, батьків та співмешканців (в тому числі "цивільний" чоловік/дружина); право Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) користуватись реєстрами та інформаційними базами з метою виконання повноважень з оперативної перевірки декларацій; необхідність декларувати недобудови, акції компаній, грошові кошти, кредити, позики, витрати, роботу за сумісництвом, цінне рухоме майно тощо; відкритий доступ до електронної системи декларування.

Також народні депутати – автори подання до КС, на думку експертів Transparency International, мають намір добитися скасування можливості здійснювати детальні повні перевірки декларацій і звіряти відомості з реальним стилем життя; обов’язок повідомляти НАЗК про "раптове" збагачення на суму більш як 68 тис. грн; та кримінальну відповідальність за надання неправдивих даних.

"Загроза є серйозною, оскільки третина чинного складу Конституційного суду - ті самі люди, які допомогли екс-президенту Януковичу в 2010 році узурпувати владу. Саме за це судді вже два роки перебувають під слідством Генеральної прокуратури, в якої є докази вчинення ними кримінального правопорушення", - наголошують у організації.

У зв'язку з цим у Transparency International Україна відзначають, що "щонайменше двоє з них, в тому числі голова КС Юрій Баулін, залишаються на посадах за волею президента України Петра Порошенка, який не виконав рекомендацію парламенту звільнити їх за порушення присяги судді. При цьому два роки тому Петро Порошенко сам проголосував за це, перебуваючи в статусі народного депутата".

"Окрім того, низка нещодавніх рішень, прийнятих чинним складом Конституційного суду, дозволяє стверджувати про необ’єктивність та зовнішню керованість деяких суддів, що ставить під сумнів можливість винесення ними правосудного рішення", - вважають у Transparency International.

Таким чином, в організації, представники якої також є членами коаліції "Декларації під контролем", закликають українське суспільство та засоби масової інформації уважно стежити за розглядом конституційного подання, а представників влади, правоохоронних органів та міжнародних партнерів України - надати правову оцінку можливим посяганням на електронну систему декларування.

Як повідомляв УНІАН, до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень закону "Про запобігання корупції" №1700-IV від 14 жовтня 2014 року та статті 366-1 Кримінального кодексу в частині електронного декларування майна особами, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.