Гройсман підписав "безвізовий" закон про електронне декларування
19:36, 15 березня 2016Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав прийнятий сьогодні закон щодо електронного декларування чиновниками майна та доходів, після чого направив його на підпис президенту Петру Порошенку.
Гройсман підписав закон про електронне декларування майна чиновників / Фото УНІАН
Про це повідомив у Twitter його прес-секретар Дмитро Столярчук.
«Володимир Гройсман, як і обіцяв, невідкладно підписав закон про запровадження е-декларацій і направив на підпис президенту», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Рада сьогодні ухвалила із пропозиціями Порошенка закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році".
Ухвалення такого документу є умовою надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу.
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