Гройсман підписав "безвізовий" закон про електронне декларування

Про це повідомив у Twitter його прес-секретар Дмитро Столярчук.

«Володимир Гройсман, як і обіцяв, невідкладно підписав закон про запровадження е-декларацій і направив на підпис президенту», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада сьогодні ухвалила із пропозиціями Порошенка закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році".

Ухвалення такого документу є умовою надання Україні безвізового режиму з країнами Європейського союзу.