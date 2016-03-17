Європарламент готовий підтримати запровадження безвізового режиму для України цьогоріч – Шульц

Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Шульц запевнив у готовності Європарламенту підтримати рішення про запровадження безвізового режиму для українців у цьому році», - йдеться в повідомленні.

Порошенко наголосив, що в українському парламенті є більшість для ухвалення євроінтеграційних законів.