Європарламент готовий підтримати запровадження безвізового режиму для України цьогоріч – Шульц
13:55, 17 березня 2016Політика
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Європарламент готовий підтримати рішення про запровадження безвізового режиму для України у цьому році.
REUTERS
Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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«Шульц запевнив у готовності Європарламенту підтримати рішення про запровадження безвізового режиму для українців у цьому році», - йдеться в повідомленні.
Порошенко наголосив, що в українському парламенті є більшість для ухвалення євроінтеграційних законів.
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