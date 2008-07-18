69-річна баба Параска теж була на Говерлі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснив своє 33 сходження на Говерлу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на вершині гори.

Він сказав: «сьогодні це моє 33 сходження».

«Я гордий з того, що сьогодні люди з усіх куточків України прибули сюди, щоб показати світові – ми єдиний народ. Хай бачить увесь світ, що ми єдині у прагненні утверджувати державу Україну», - підкреслив глави держави.

В.ЮЩЕНКО заклав капсулу на Говерлі зі зверненням до нащадків учасників сьогоднішнього сходження.

Разом з В.ЮЩЕНКОМ сьогодні на Говерлу піднялися глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністри, народні депутати України і активістка Помаранчевої революції 69-річна баба Параска КОРОЛЮК.

Баба Параска в інтерв’ю журналістам повідомила, що це її перше сходження на Говерлу, хоча її всі відраджували від цього після хвороби, яку вона перенесла.

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