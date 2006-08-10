У Києві посилено охорону британського посольства

Відсьогодні спеціальним підрозділом Внутрішніх військ МВС України, на яке покладено охорону посольств та представництв і консульських установ, посилено охорону Посольства Великої Британії в Україні у зв’язку із сьогоднішнім затриманням на території цієї країни членів терористичного угруповання, які намагалися скоїти терористичні акти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Внутрішніх військ МВС України.

На запитання, як довго триватиме охорона британського посольства у посиленому режимі, у прес-службі відповіли: «В міру необхідності», тобто, рівень посиленої охорони буде знятий тоді, коли рівень «терористичної небезпеки впаде, хоча загально визначеного міжнародного поняття йому немає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Великій Британії поліція заарештувала понад 20 осіб за підозрою в підготовці вибухів 12 пасажирських літаків у Англії і США. За даними поліції, заарештовані збиралися пронести на борт літаків вибухові речовини в ручному багажі, щоб підірвати лайнери приблизно посередині польоту. Арешти пройшли минулої ночі в Лондоні.