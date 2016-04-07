Голова Комітету асоціації Україна-ЄС: Результат референдуму - не дуже добра новина для Нідерландів

Таку думку він висловив у четвер в Брюсселі на конфереції, передає власний кореспондент УНІАН.

"Це не дуже добра новина, перш за все, для Нідерландів, тому що це вони зараз повинні вирішувати цю проблему, у той час, коли документ вже був ратифікований парламентом", - сказав депутат Європарламенту.

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За словами політика, Європарламент зараз разом з іншими інституціям проводить аналіз у пошуку можливого вирішення. "Я думаю, що це навіть не справедливо, щоб делегувати народу вирішувати питання, які визначають стратегічне бачення іншого народу без того, щоб вони (інший народ) були у позиції адекватно впливати на дискусію. З моєї точки зору, це не повинно бути питанням референдуму. Це - несправедливо. Хіба це не абсурд, коли тільки 0,6% від всього населення Європи сказали "ні" вступу в дію Угоди для країни з населенням у 45 мільйонів? Цю математику не легко проковтнути", - переконаний Пленкович.

Разом з тим, депутат ЄП висловив впевненість, що рішення буде знайдено. "На цьому етапі я б хотів почути, якою є позиція уряду Нідерландів щодо референдуму, який, при всій повазі, має рекомендаційний характер", - підкреслив він.

При цьому політик нагадав, що референдум був організований групою, яка "хотіла використати новий закон, щоб анти-європейське питання було винесено на порядок денний Нідерландів".

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка також була присутня на конференції, запевнила, що Україна буде продовжувати виконувати Угоду. "Більша частина Угоди вже вступила в силу, і ми не повинні чекати на будь-які референдуми, щоб продовжувати з її виконанням. Це - наша головна мета", - наголосила вона.

Зеркаль також назвала результати референдуму "негативним сигналом", який буде "негативним чином" використаний російською пропагандою.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдуму щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.