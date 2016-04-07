Угода про асоціацію з Україною вигідна Нідерландам і Європі в цілому - Держдеп США

Про це на брифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляє його прес-служба Держдепу.

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"Ми підтримуємо Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, тому що ми віримо, що в інтересах Сполучених Штатів, Нідерландів та ЄС допомогти Україні стати демократичною та економічно стабільною державою. І ми вважаємо, що ця Угода зможе допомогти такому розвитку. Ми вважаємо, що Угода також сприятиме відкриттю нових економічних можливостей для ЄС, в тому числі для Нідерландів, та для України", - заявив Тонер.

При цьому він зауважив, що не збирається давати оцінку результату референдуму у Нідерландах стосовно Угоди, поки не буде оприлюднено офіційних підтверджених даних волевиявлення.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.