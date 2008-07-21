Група Луценка очистилася від біженця з коаліції

Депутатська група у Верховній Раді “Народна самооборона” виключила зі свого складу народного депутата Юрія БУТА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, член депутатської групи “НС” Кирило КУЛИКОВ (фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”) сьогодні на прес-конференції.

К.КУЛИКОВ, зокрема, пояснив, що головною причиною виключення Ю.БУТА із депутатської групи є його фактичний вихід із коаліції. Разом з цим К.КУЛИКОВ зауважив, що формально-юридичні обставини і наслідки такого вчинку Ю.БУТА повинен роз’яснити Конституційний Суд.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому про можливість наявності у колишнього колеги російського громадянства, К.КУЛИКОВ наголосив, що у випадку виявлення цього факту Ю.БУТ повинен бути позбавлений і повноважень народного депутата.