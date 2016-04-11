"Відродження" закликає депутатів подолати вето президента на закони щодо держфінансування ПТУ та проїзду пільговиків

Депутатська група «Партія «Відродження» закликає всі депутатські фракції та групи цього пленарного тижня подолати вето Глави Держави відносно двох законів – про повернення державного фінансування ПТУ, а також щодо відновлення пільг на проїзд у транспорті.

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

Він нагадав, що минулого тижня Президент ветував два закони, які були проголосовані майже 300 голосами у Верховній Раді. Це – №3830-3 закон щодо державного фінансування ПТУ. А також Закон № №4024 щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

«Партія «Відродження» в обох випадках вважає рішення Президента не справедливим. Це – проблеми, які виникли ще на початку року. Обидві проблеми вже призвели до зростання соціальної напруги в регіонах. Вето до цих законів було застосоване під приводом децентралізації та збільшення доходів місцевих бюджетів, яке має відбутися. Але, доходи місцевих бюджетів зростають повільніше, ніж влада перекладає на них додаткові видатки», - сказав Віктор Бондар.