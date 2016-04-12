Політолог: Країні буде не вистачати трьох яскравих особистостей зі старого Кабміну

Карасьов зазначив, що уряд Гройсмана буде політичним, який тонко враховує інтереси основних політичних і бізнесових груп. Але він буде без технократів, без їх щирого, можливо, ідеалістичного бажання змінити країну реформами.

«Упевнений, країні і громадянському суспільству буде не вистачати, принаймні, трьох яскравих особистостей зі старого Кабміну. Наталія Яресько має всі якості української «залізної леді». Вона вміє в будь-якій ситуації говорити ні, здатна змусити співрозмовників погодитися на жорсткі аргументи. Це найважливіша якість Міністра фінансів воюючої країни. Результат роботи Яресько – макроекономічна стабільність, реструктуризація зовнішніх боргів, зниження бюджетного дефіциту», - підкреслив політолог.

Олексій Павленко, за словами Карасьова, виявився одним з найбільш успішних урядових реформаторів.

«Він довів, що швидкі зміни можливі навіть у такій традиційно корупційній та консервативній системі, як агросектор. Олексій став першим Міністром аграрної політики України, який займався аграрною політикою, а не посівною чи жнивами. Його заслуга – дерегуляція, зняття корупційних бар'єрів у галузі, підготовка до радикальної приватизації, відкриття нових експортних ринків, залучення серйозних інвестицій під інфраструктурні проекти. І рекордний урожай 2015 року, не дивлячись на відсутність бюджетної підтримки, теж варто згадати. Рекордний експорт агропродукції стабілізував гривню, а нові ринки, відкриті Павленко, допомогли подолати залежність від Росії», - охарактеризував роботу аграрного міністра політолог.

Також Карасьов зазначив: «Айварас Абрамавичус дав старт процесу корпоративного управління на держпідприємствах. Ініціював номінаційні кадрові конкурси. Торпедував тему приватизації і знизив корупційні ризики при держзакупівлях. Лише за це він заслуговує на право називатися серйозним реформатором».

Політолог переконаний, що відсутність цієї трійки європейських міністрів реформаторів відразу стане відчутною в суспільстві. «Їх цінність для країни стане помітною на контрасті з новими призначенцями. І ця цінність стане політичним капіталом Яресько, Павленко і Абрамавичуса, який їм дозволить вже у найближчій перспективі стати ключовими топ-менеджерами нової політичної хвилі», - підкреслив політолог.