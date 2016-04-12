Посол США: прогрес у боротьбі з корупцією в Україні сприятиме розвитку спільного виробництва військової техніки

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні за підсумками відвідування Пайєттом злітно-посадкової смуги аеропорту «Антонов» в Гостомелі.

Метою зустрічі Пайєтта з представниками державного підприємства «Антонов» було обговорення можливості розширення співпраці з американськими аерокосмічними компаніями.

"Вже понад 25 американських компаній беруть участь у партнерстві з ДП «Антонов» – як постачальники, спільні виробники на базі обміну технологій, розробники. Серед них як великі американські транснаціональні, так і малі та середні компанії, які забезпечують вузькоспеціалізовані деталі і послуги. Я не раз говорив про те, що я сповнений глибокого оптимізму щодо перспектив подальшого прогресу американо-української співпраці і спільного виробництва військової техніки. Ці зусилля будуть активізуватися подальшим прогресом у боротьбі з корупцією, подальшим прогресом у переході до корпоративних стандартів управління в державних підприємствах. І я впевнений, що ДП «Антонов» й надалі буде частиною цього тривалого партнерства", - наголосив посол.

Читайте також"Антонов" збирає перший літак Ан-132: авіоніку купив в американців

Дипломат нагадав, що він родом із Сан-Дієго, штат Каліфорнія, який вважається повітряно-космічною столицею Сполучених Штатів.

"Багато визначних рекордів і починань в американській аерокосмічній промисловості відбулись в Сан-Дієго. ДП «Антонов» з цієї ж галузі. Це велетень міжнародного авіаційно-космічного світу і символ людського й технічного потенціалу України. І, мабуть, найкращий символ цього – літак АН-225, або "Мрія", біля якого ми стоїмо сьогодні. Також для мене обнадійливими були слова президента Гвоздьова (керівник ДП «Антонов» Михайло Гвоздьов - УНІАН) про майбутні проекти, над якими працює ДП «Антонов», зокрема АН-132. Пропозиції про співпрацю з американськими компаніями з розробки нових систем, як АН-148 і АН-158, і вже встановленої співпраці з американськими аерокосмічними компаніями як Pratt & Whitney, які надають двигуни. В цій галузі Сполучені Штати і американські компанії вже мають успішний досвід глобального лідерства, і ДП «Антонов» є природним партнером в цих зусиллях", - наголосив посол.

Читайте такожСША задоволені рівнем реформування в сфері оборони України - посол

Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує, що виділення Україні позики у сумі 1 млрд доларів кредитних гарантій США залежатиме від формування зорієнтованого на реформи нового складу Кабінету міністрів.