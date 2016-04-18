Президент ПАРЄ закликав Росію звільнити Савченко

Про це він сказав у своєму вступному слові під час відкриття весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

"У Росії, на жаль, наша колега Надя Савченко як і раніше залишається у в'язниці, і я продовжую закликати до її звільнення, і також до звільнення усіх заручників, які утримуються російською і українською стороною, що є результатом конфлікту (на Донбасі – ред.)", - наголосив Аграмунт.

Також на сайті ПАРЄ з'явилася заява Аграмунта із закликом звільнити Савченко.

Так, у заяві президент ПАРЄ закликає звільнити українську льотчицю у відповідності, в тому числі, до положень Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, а також до зобов'язань РФ за Мінськими угодами.

На переконання Аграмунта, питання звільнення Савченко є важливим з огляду на повідомлення про продовження голодування та погіршення її стану здоров'я.

"Я наполегливо закликаю російську владу вжити необхідних кроків, щоб терміново вирішити це гуманітарне питання, в тому числі у контексті можливого обміну ув'язненими з українською владою", - наголосив Аграмунт.

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ перенесла дебати стосовно Савченко на 21 квітня, хоча спочтатку розгляд цього питання планувався на 18 квітня.

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Суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Савченко з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну. За даними адвокатів льотчиці, Савченко перебуває у тяжкому стані.