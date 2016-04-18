Україна не очікує на перезавантаження відносин з РФ в будь-якому вигляді - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати.

“Звичайно, нам вдасться в майбутньому подолати збройний конфлікт на Донбасі, але давайте будемо відвертими: ми не чекаємо перезавантаження в будь-якому вигляді українсько-російських відносин. І це означає, що російська агресія буде не тільки військовою, вона буде продовжуватися в інших вимірах, у тому числі в економічному вимірі”, - сказав Клімкін.

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