Порошенко чекає вже за кілька днів передачі Єврокомісією пропозиції щодо безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Ларсом Льокке Расмуссеном у Києві.

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«Ми продовжуємо відкривати ЄС для українських громадян, і вже днями, може, навіть годинами чекаємо повідомлення про те, що Європейська комісія, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підпише та передасть законодавчу пропозицію щодо безвізового режиму в Європарламент та Раду ЄС», - сказав президент України.

«Завтра в тому числі і з цього приводу в мене з ним (Юнкером. -ред.) відбудеться телефонна розмова», - додав Петро Порошенко.