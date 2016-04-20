МЗС вимагає негайно звільнити незаконно засудженого у РФ громадянина України Литвинова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

«Неправомірне судове рішення, що базувалося на безпідставних та сфабрикованих матеріалах слідства, які були отримані, в тому числі, внаслідок застосування до українця психологічного тиску та тортур, стало черговим підтвердженням бажання російської сторони будь-якою ціною засудити усіх незаконно утримуваних громадян України до максимально суворих строків ув’язнення.

МЗС України рішуче засуджує порушення прав людини з боку російської сторони, вважає рішення російського суду виключно політично вмотивованим та вимагає від Російської Федерації негайного звільнення Сергія Литвинова та його повернення в Україну», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії засудили за розбій до 8,5 року колонії суворого режиму Сергія Литвинова, затриманого російськими правоохоронцями як бійця добровольчого батальйону за підозрою у вбивстві 40 осіб у ході боїв на Донбасі. Пізніше звинувачення перекваліфікували через відсутність доказів вини.

«Сьогодні Тарасовський районний суд Ростовської області виніс вирок українцю Сергію Литвинову, якого визнав винним у скоєнні розбою стосовно громадянина Росії Олександра Лисенка. Литвинова засудили до 8 років і 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму», - повідомив УНІАН його адвокат Віктор Паршуткін.

Він назвав справу свого підзахисного вигаданою. За словами Паршуткіна, захист вже направив з Москви поштою апеляційну скаргу на вирок.

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«Починається робота з підготовки скарги на користь Сергія Литвинова до ЄСПЛ», - сказав адвокат.

Раніше адвокат Литвинова заявив, що не вірить, що у справі існують потерпілі і свідки.

Спочатку Литвинова звинувачували в «каральних операціях у складі воєнізованого батальйону «Дніпро» проти мирних жителів Донбасу - масових убивствах і згвалтуваннях (у числі ймовірних жертв було щонайменше 30 чоловіків, 8 жінок та 12-річна дівчинка)». Але не знайшовши ні тіл, ні потерпілих, йому пред'явили звичайний розбій стосовно громадянина Росії.