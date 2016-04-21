Гройсман обіцяє не "прислуговувати" олігархам

«Вони (олігархи - УНІАН) повинні створювати робочі місця і триматися від політики подалі, не впливати на державу, це дуже важливо. Якщо ми цього не пройдемо, наша державність завжди буде під загрозою, - зазначив прем'єр-міністр. - Я вважаю, влада не може бути використана проти будь-якого з них за замовленням одного з них. Тому важливо, щоб такі правила (рівні правила ведення бізнесу для всіх - УНІАН) були абсолютно публічними, відкритими для всього українського суспільства».

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При цьому Гройсман зазначив, що не відчуває будь-якого впливу з боку великого бізнесу.

«Я гарантую, що на мене особисто олігархи впливу не мають, і я ні з ким не матиму жодних розмов, якщо це суперечитиме державі й державним інтересам, - підкреслив прем'єр. - Я не прийшов комусь прислуговувати, і я не прийшов з кимось про щось домовлятися».

Раніше Гройсман зазначав, що створення єдиних умов для бізнесу і спрощення ведення бізнесу є одним з ключових пріоритетів роботи уряду.