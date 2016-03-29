Українські олігархи переоформили землю й дачі в окупованому Криму - ЗМІ (інфографіка)

У списку фігурують чотири українські компанії, передає РБК.

Повним тезкам колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який зараз очолює "Комітет порятунку України", його дружині Людмилі Азаровій і їхньому синові Олексію Азарову належать шість сусідніх ділянок приблизно по 0,1 га поруч з Форосом, на мисі Чехова.

Крім того, інвестиційна компанія "Спорт-тур", що володіє землею на кордоні Алупки і Сімеїзу, зареєстрована у Києві. Вона належить інвесткомпанії "Терра-інвест", серед співвласників якої - Олександр Валерійович Мошинський, адвокат, що представляє в судах інтереси лідера руху "Український вибір" та екс-глави Адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука.

Ще 2,6 га землі в Гаспрі (Ялта) належить компанії "Укркапітал". Її очолює Дмитро Шуст, який також є директором Благодійного фонду Віктора Медведчука.

Також видання розповідає, що зараз землями садиби "Новий кучук-кой" володіє кіпрський офшор Starvista Ltd, який до того ж є єдиним зазначеним власником української компанії "Інвестіо", що володіє ще 3,9 га в Парковому. Раніше СКМ Ахметова продала "Новий кучук-кой" Starvista, після того як у 2008 році прокуратура поставила під сумнів законність передачі садиби у власність, однак кінцевий власник (Ахметов) при цьому залишився незмінним.

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Відстоюючи збереження садиби, Ахметов неодноразово конфліктував з компанією "Тай-інвест", що володіє ділянками по сусідству і планує розгорнути на них будівництво. "Тай-інвест" пов'язана з іншим українським бізнесменом — власником групи "Енергетичний стандарт" Костянтином Григоришиним.

При цьому точне місце розташування трьох ділянок у Парковому, що належать "Тай-інвест", не відомо, при спробі їх знайти публічна кадастрова карта видає повідомлення, що "відомості про межі об'єкта відсутні". Проте вони розташовані в одному кадастровому кварталі, тобто недалеко від ділянок Starvista Limited.