Україна, Румунія і Болгарія хочуть створити спільну військову бригаду - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Під час візиту президента Болгарії (Росена Плевнелієва - УНІАН) до Києва і сьогодні, під час наших переговорів, ми проговорили питання можливості створення українсько-румунсько-болгарської бригади на кшталт українсько-польсько-литовської бригади. Ми маємо надзвичайно позитивний досвід імплементації цієї угоди, і впевнений, що подібні кроки лише зміцнять і безпеку, і довіру і в регіоні, і по всій Європі", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні перебуває з офіційним візитом у Румунії. Під час нього він також заявив, що Україна та Румунія розглядають можливість створення чорноморської флотилії під проводом Організації північноатлантичного договору (НАТО) для зміцнення безпеки у Чорному морі.

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