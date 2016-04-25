Порошенко: необхідно змінити законодавство, щоб нові чесні люди могли прийти до прокуратури

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Ми говоримо не про особистості, ми говоримо про зміну системи. Одна особа, навіть якщо вона буде дуже талановита, нічого не змінить, тому ми маємо забезпечити, щоб (були внесені) ті зміни до законодавства, які дозволять новим, свіжим, чесним людям прийти до системи прокуратури», - заявив президент.

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«Ми не отримаємо ефективних кроків боротьби з злочинністю, якщо ми не зможемо із 2 тис. грн підняти заробітну платню, бо все решта буде марним», - вважає Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна президентом з посади генерального прокурора.

3 квітня Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна.

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21 квітня голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що президент розглядає щонайменше 4 кандидатури на посаду генерального прокурора.