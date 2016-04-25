Геращенко просить Європарламент якомога швидше призначити доповідача щодо безвізового режиму для України

Про це вона заявила в Європейському парламенті в рамках засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що наші друзі в Європейському парламенті якомога швидко визначать доповідача від профільного комітету, який буде відповідатиме за те, щоб ці дебати відбулися. Ми сподіваємося, що вони будуть позитивними і результативними", - сказала Геращенко.

При цьому вона констатувала, що український парламент "зробив надзвичайно велику роботу для того, щоб запровадження безвізового режиму для України стало можливим".

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"Ми очікуємо, що безвізовий режим стане можливим для громадян України найближчим часом", - наголосила віце-спікер українського парламенту.

Говорячи про наслідки референдуму в Нідерландах щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, який відбувся 6 квітня, Геращенко констатувала, що позиція України "чітко полягає у трьох "ні".

"Ні" - започаткуванню нових переговорів щодо змісту Угоди, "ні" - внесенню будь-яких змін до змісту Угоди, "ні" - подальшому зволіканню з набранням Угодою чинності. Це є позиція і мільйонів українців, які виборювали правду, ратифікацію Угоди, так само це і позиція європейської спільноти. Ми сподіваємося, що ця позиція буде почута. Ми бажаємо, щоб цей документ залишався цілісним і таким, яким його ратифікували Україна, Європарламент та 27 держав-членів ЄС", - заявила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС про скасування віз для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.