У Софії Київській - урочистий прийом від імені Ющенка та Варфоломія I

У Національному заповіднику «Софія Київська» відбувся урочистий прийом від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І з нагоди святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі.

«Ми відзначаємо 1020-ліття хрещення України-Русі як торжество духу, як великий день у житті християнства і православ`я, як великий день у житті європейського світу», - цитує Президента його прес-служба.

В.ЮЩЕНКО, вітаючи всіх ієрархів церков і церковнослужителів, усіх гостей у «Софії Київській» нагадав, що Свята Софія є найвищим символом духовної сили Українського народу, «який єднає нас з Константинопольською Церквою-матір`ю і водночас з усім християнським світом».

«Я глибоко впевнений, що візит Вселенського Патріарха та всіх представників православних церков до України - це Божий знак і Боже благословення», - сказав Президент, подякувавши ВАРФОЛОМІЮ І та представникам церков за духовну підтримку.

«Я вірю, що у Вашому серці любов`ю, співпереживанням і підтримкою відгукнеться прагнення нашого народу відновити усю справедливість свого національного, державного і духовного життя», - зазначив Глава держави.

Президент також висловив переконання, що поруч з відродженою Українською державою постане відроджена Українська Церква «як опора власного народу і великої єдності православного світу».

На прийом запрошено близько 900 гостей, серед яких - урядовці, політики, представники місцевої влади, керівники делегацій зарубіжних церков та керівники закордонних дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

Зокрема, в урочистому заході взяли участь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова організаційного комітету з підготовки та відзначення в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі Леонід КРАВЧУК, Секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Також на офіційному прийомі були присутні громадські та культурні діячі, науковці, журналісти та представники ЗМІ.