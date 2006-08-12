До ”Укравтодору” повернувся начальник кучмівських років
15:39, 12 серпня 2006Політика
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Кабмін змінив керівника Державної служби автодоріг
Кабінет Міністрів України своїми постановами змінив керівника Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадима ГУРЖОСА на Володимира ДЕМІШКАНА.
Про це повідомив журналістам на прес-конференції в Донецьку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Постанови підписані», - сказав прем`єр.
Довідка УНІАН. Володимир Федорович Демішкан з вересня 1998 р. до вересня 1999 р. - заступник міністра транспорту. Потім - начальник Київського обласного управління з будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. У 2001-2004 роках обіймав посаду голови Державної служби автомобільних доріг України.
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