До ”Укравтодору” повернувся начальник кучмівських років

Кабінет Міністрів України своїми постановами змінив керівника Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадима ГУРЖОСА на Володимира ДЕМІШКАНА.

Про це повідомив журналістам на прес-конференції в Донецьку прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Постанови підписані», - сказав прем`єр.

Довідка УНІАН. Володимир Федорович Демішкан з вересня 1998 р. до вересня 1999 р. - заступник міністра транспорту. Потім - начальник Київського обласного управління з будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. У 2001-2004 роках обіймав посаду голови Державної служби автомобільних доріг України.