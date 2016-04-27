У Порошенка прокоментували перенесення саміту Україна-ЄС

Про це заявив на брифінгу в Києві заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодної прив’язки між датою проведення саміту і перспективами безвізового режиму", - заяви він.

"М’яч зараз на боці Європарламенту і Ради ЄС. Україна виконала всі можливі і неможливі вимоги і тепер ми чекаємо, що Євросоюз пришвидшить свої процедури (для фактичного скасування віз). Хочу додати. Інформація ЗМІ про те, що ЄП проголосує в вересні – це не зовсім правильна інформація. Ми вже отримали запевнення представників Європарламенту про те, що вони пришвидшать процедури", - наголосив Єлісєєв.

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Заступник глави АП наголосив, що політичне рішення про скасування віз вже ухвалене і він не бачить перепон для швидкого проходження процедур в Європарламенті.

"Це питання має пройти через два комітети. У цих комітетах переважна більшість – наші партнери, і я не думаю, що там виникнуть питання", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі підтвердили перенесення саміту Україна-ЄС, який був запланований на 19 травня.

Дипломатичні джерела пояснили це тим, що через невизначеність з можливими наслідками референдуму в Нідерландах стосовно угоди про Асоціацію ЄС-Україна і майбутнім референдумом у Великій Британії неможливо забезпечити конкретні результати саміту.