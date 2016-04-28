Шустер прийняв пропозицію Кличка виходити в ефір на столичному телеканалі

19:55, 28 квітня 2016
Політика
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Ток-шоу Савіка Шустера "Шустер live" віднині транслюватиметься на столичному телеканалі "Київ".

шустер / facebook.com/shusterlive

Про це розповіла директор телеканалу Світлана Криворучко, повідомляє прес-служба КМДА.

За її словами перша трансляція відбудеться вже завтра, 29 квітня, о 20:30.

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«Редакційна рада і колектив телеканалу радо підтримали ідею мера Києва Віталія Кличка щодо трансляції ток-шоу Савіка Шустера на каналі «Київ». Переконана, що це позитивно вплине на розвиток столичного телебачення», – зазначила Світлана Криворучко.

Як повідомляв УНІАН, Кличко запропонував транслювати ток-шоу Шустера, у якого забрали дозвіл на роботу в Україні, в ефірі комунального телеканалу.

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