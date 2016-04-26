"Центр зайнятості проти Шустера": Кличко запрошує ток-шоу на телеканал "Київ"
Віталій Кличко пропонує транслювати ток-шоу Савіка Шустера, у якого забрали дозвіл на роботу в Україні, в ефірі комунального телеканалу.
Про це мер Києва написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Я вважаю те, що роблять із Савіком Шустером, неправильним (м'яко кажучи). Оскільки Савік заявив, що поки продовжить виходити в ефір, в якості підтримки запропонував йому трансляцію його ток-шоу і на телеканалі "Київ", - написав Віталій Кличко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому - громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.
Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.
Згодом Савік Шустер заявив, що збирається виходити в ефір і без дозволу на роботу.