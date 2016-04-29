У Путіна заявили, що сторони повинні виконувати "Мінськ-2" або визнати нездатність зробити це

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам у Москві.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, про позицію РФ щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та обрання легітимних органів влади, Пєсков сказав: "Для проведення виборів (на Донбасі) необхідно виконання цілої низки дій, які чітко прописані і підписані представниками України, і це все прописано в Мінських домовленостях".

Він наголосив, що "тут не потрібно жодних інтерпретацій, не потрібно жодних нових ініціатив".

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"Потрібно просто слідувати тим документом і положенням того документа, який є, на думку всіх учасників мінського процесу, безальтернативним. Або все-таки одна з країн повинна визнати свою нездатність виконати положення цього документа", - сказав Пєсков.

За його словами, "мінський процес – це не абстрактне явище, а конкретний перелік зобов'язань та кроків, які повинні привести до врегулювання на південному сході України".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко неодноразово заявляв, що вибори на тимчасово окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення російських військ і озброєння.