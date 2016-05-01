Євродепутат заявила, що очікувати нових санкцій ЄС проти Росії не варто

У багатьох державах Євросоюзу існує опозиція до введення нових санкцій проти Росії, тому чекатина це не варто. Таку думку в інтерв'ю ЛІГА.net висловила співголова фракції зелених у Європарламенті Ребекка Хармс.

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"Відверто кажучи, якщо ми в ЄС зараз зможемо зберегти санкції, які діють, то у нас будуть інструменти тиску щодо Росії - і це буде добре", - заявила Хармс.

Євродепутат зазначила, що у багатьох державах ЄС існує опозиція до введення нових санкцій проти Росії. У Німеччині соціал-демократи, які входять до правлячої коаліції, готові нормалізувати стосунки з Росією.

Також Хармс висловила сумнів, що більшість країн ЄС схвалить список Савченко: "Список Савченко схвалений Литвою і може бути, інші балтійські держави його приймуть, але інші країни до них не приєднаються".

При цьому співголова фракції зелених у Європарламенті додала, що Росія не виконує Мінські угоди, тому США і ЄС повинні збільшувати тиск на РФ.

Як повідомлялося, в Палаті представників Конгресу США зареєстрований новий законопроект, який визначає позицію США з приводу нелегального окупації Криму Росією, посилює санкції проти неї і пропонує інноваційні методи для надання допомоги Україні.

Пізніше перший заступник голови комітету ради федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клинцевич, коментуючи цей законопроект, заявив, що доля окупованого півострова вирішена "остаточно і безповоротно".