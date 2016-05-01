Координатор блокади окупованого Криму виступив за створення кримськотатарської армії (відео)

Він заявив, що наразі хочуть створити новий напрямок у національній політиці, передає Крим.Реалії.

Читайте такожІслямов про формування батальйону "Крим": Ми збираємо НАТОвський формат

"Можливо, зараз кримськотатарський народ зрозуміє, що все-таки треба створювати власну армію. У нас є політичні свої сили, у нас є депутати Верховної Ради, але у нас немає власної армії. Тому ми повинні зробити так, щоб у нас була армія у складі України в особі батальйону Номана Челебіджихана. Ми цього прагнемо", - зазначив Іслямов.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня підконтрольний РФ "Верховний суд Криму" визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала самозваний "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність. Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм "антиекстремістського" законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не тільки членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.