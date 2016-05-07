Порошенко процитував українським політикам Мазепу: "Через незгоду всі пропали, самі себе завоювали"

Президент Петро Порошенко закликав українських політиків до єдності і застеріг від захоплення внутрішньою боротьбою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття пам’ятника гетьману України Івану Мазепі в Полтаві.

«Політики теж мають час від часу брати уроки історії - на сьогодення та дуже важливо на майбутнє», - підкреслив Порошенко.

«Брак єдності неодноразово ставав для України фатальним. Це більш ніж очевидний висновок з подій початку XVIII, так і XX століття», - додав президент.

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«Я вже не раз цитував вірш, авторство якого приписують Мазепі: «Через незгоду всі пропали, самі себе звоювали!». І повторю ще раз, щоб почули всі українські політики. Бо дехто вже настільки захопився внутрішньою боротьбою, що не хоче ані бачити, ані чути, що ж коїться на наших зовнішніх кордонах», - наголосив Порошенко.