Порошенко відкрив пам'ятник Мазепі: замість російської анафеми гетьману належить справжня українська слава

Президент України Петро Порошенко бере участь у церемонії відкриття пам'ятника Івану Мазепі у Полтаві.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні ми відкриваємо в Полтаві пам'ятник видатному державному діячеві, талановитому дипломату, меценату і просвітителю Івану Степановичу Мазепі», - зазначив Порошенко.

«Ясновельможний пане гетьмане! З поверненням Вас в українську Полтаву!», - додав президент.

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Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко підкреслив, що замість російської анафеми гетьману Івану Мазепі належить справжня українська слава.

«Замість російської анафеми Івану Мазепі належить справжня українська слава», - заявив Порошенко, додавши, що «саме тому сьогодні важливо раз і назавжди відновити історичну правду і берегти її як вагому складову нашої ідентичності».

За його словами, це подія не міського чи регіонального, а загальнонаціонального значення. «І я вітаю з цим усіх співвітчизників і все світове українство», - додав президент.

Також Порошенко впевнений, що постать гетьмана Івана Мазепи стала справжнім символом українського спротиву Росії.

«Я вдячний громаді міста, яка таки ухвалила справедливе рішення відкрити пам’ятник Мазепі. Зовнішня агресія проти України розставила всі крапки над «і». Символічно, що презентація скульптури міській громаді відбулася минулого року саме в новий День захисника України», - заявив він.

«За два роки (збройної агресії проти України - УНІАН) росіяни зробили багато для популяризації Мазепи серед українців і ще більше, ніж Національний банк за двадцять років масового друку десятигривневих купюр з його зображенням», - додав президент.

Порошенко назвав спробу підірвати скульптуру Івана Мазепи «останньою конвульсією п’ятої колони на території Полтавщини».

«Історія цього монументу великому гетьманові дуже складна. Ідея відновлення та встановлення пам’ятника зародилася в середовищі української молоді, представники якої ще 1989 року зібралися у Полтаві, щоб перешкодити імперському бажанню чергового святкування річниці Полтавської битви», - зазначив він.

«Увіковічити Івана Степановича у Полтаві намагалися за моєї пам’яті з середини минулого десятиліття, та вже навіть готову скульптуру не вдалося встановити», - додав президент.

«Жалюгідна ж спроба її підірвати, яка сталася буквально днями, – неначе остання конвульсія п’ятої колони на території Полтавщини», - зауважив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 травня невідомі намагались підірвати ще невстановлений пам'ятник Івану Мазепі.