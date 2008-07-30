Кріль каже, що Тимошенко піариться на людському горі

Народний депутат (фракція НУ-НС), лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ критикує уряд за неналежне фінансування протипаводкових заходів.

Про це йдеться у переданий УНІАН заяві І.КРІЛЯ.

«Якби уряд Юлії ТИМОШЕНКО повною мірою фінансував протипаводкові заходи, масштаби трагедії могли бути значно меншими», - сказав лідер “Єдиного центру”.

За його словами, від цьогорічного паводку найменше постраждало Закарпаття, але це сталося не тому, що стихія майже обійшла цей регіон. “Це є результатом того, що ще у 2001 році, за часів урядування ЮЩЕНКА, було реалізовано низку протипаводкових програм», – заявив І. КРІЛЬ. Депутат додав, що і на посаді Президента України Віктор ЮЩЕНКО завжди тримав цю проблему на особистому контролі.

«З останніх трьох урядів лише Кабінет міністрів під керівництвом Юрія ЄХАНУРОВА в достатній мірі фінансував відповідні програми. Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА фінансував їх приблизно на 50%, а уряд Юлії ТИМОШЕНКО – лише на третину», – сказав лідер “Єдиного центру”.

За його словами, видатки на фінансування заходів протипаводкових програм в десятки разів менші, аніж сума компенсацій постраждалим регіонам. У зв’язку з цим лідер “Єдиного центру” припустив, що причина недофінансування, скоріш за все, у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО не бачила у цій роботі можливостей покращити свій рейтинг. “Однак при цьому чинний прем’єр зараз не нехтує можливостями отримати піар-дивіденди на людському горі», – зазначив І. КРІЛЬ.