Порошенко: якщо комусь санкції видаються неефективними, то їх слід не знімати, а навпаки посилювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

За його словами вітчизняна дипломатія докладає всіх зусиль для продовження секторальних та економічних санкцій проти РФ, які були запроваджені в складі міжнародної коаліції Євросоюзом, США, іншими країнами.

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«Час від часу в деяких європейських країнах лунають голоси про неефективність санкцій. Що ж, якщо вони комусь і видаються неефективними, то їх слід не знімати чи пом’якшувати, а, навпаки, продовжувати і посилювати», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС і США ввели санкції проти Росії, після того, як вона анексувала Крим, і почала підтримувати бойовиків на Донбасі.