В ЄС не зважають на голосування в парламенті Франції – санкції щодо Росії діють

Так у четвер в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН прокоментувала відповідне голосування у нижній палаті парламенту Франції – Національній асамблеї, відповідну рекомендаційну резолюцію речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майа Кочьянчич.

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«Економічні запобіжні заходи були ухвалені одноголосно всіма державами-членами та пов’язані з повним виконанням Мінських домовленостей. Станом на зараз вони в силі до кінця липня, і рішення щодо наступного кроку буде ухвалено до того дня», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, посольство України у Франції, коментуючи голосування у Нижній палаті парламенту Франції, зазначило, що три партії намагаються протягнути рішення про зняття санкцій, запроваджених проти Росії: "Химерна політична єдність у Національній асамблеї Франції - Національний Фронт, Республіканці та Ліві радикали - просуває зняття санкцій проти Росії".

Перед цим на офіційній сторінці Національної асамблеї у Twitter з’явилося повідомлення про результат голосування щодо резолюції за відміну санкцій проти Росії: зі 101 депутата, що взяв участь у голосуванні, "за" проголосували 55, "проти" - 44, "утримались" - 2.

Водночас, за даними ЗМІ, проект резолюції на голосування запропонував депутат Тьєррі Маріані, який є співголовою асоціації "Франко-російський діалог". У липні 2015 року він на чолі делегації французьких парламентаріїв відвідав анексований Росією Крим.